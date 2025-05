Taggia, il momento più atteso di Meditaggiasca: Luca Pappagallo conquista il pubblico con la sua “pasta alla Buttera” (Foto)

Tra i profumi dell’olio taggiasco e l’energia vibrante del centro storico di Taggia, il momento più atteso di Meditaggiasca non ha deluso le aspettative. Nel pomeriggio di sabato, sotto un sole primaverile e tra gli applausi di una piazza gremita, è andato in scena il cooking show di Luca Pappagallo, amatissimo chef e star del web con oltre tre milioni di follower.

L’evento, ospitato in piazza Cavour, ha rappresentato il cuore gastronomico della manifestazione e ha messo al centro i sapori della tradizione, in perfetta sintonia con lo spirito di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, che celebra l’oliva taggiasca, l’olio extravergine e i prodotti d’eccellenza delle valli.

Il piatto scelto da Pappagallo per l’occasione è stato la “pasta alla Buttera”, una ricetta originaria della Maremma, terra natale dello chef. Ma non si è trattato di una semplice riproposizione regionale: “Il bello di questo piatto è che si può adattare in ogni luogo – ha spiegato Pappagallo – e oggi utilizzerò solo ingredienti del territorio, come la salsiccia di Ceriana, l’olio e le olive di Taggia”.

Il pubblico, tra curiosi, appassionati di cucina e turisti, ha seguito con attenzione ogni passaggio della preparazione, apprezzando l’approccio genuino e familiare dello chef, noto per la sua capacità di rendere accessibili anche le ricette più complesse.

L’incontro si è trasformato in un momento di condivisione non solo culinaria, ma anche culturale: un viaggio nei sapori della memoria, come recita anche il titolo del suo ultimo libro “La nostra cucina di casa”, da cui è tratta la ricetta protagonista del pomeriggio.

Meditaggiasca si conferma così non solo come fiera dell’enogastronomia, ma come luogo in cui la tradizione incontra la creatività, e in cui chef come Pappagallo riescono a rendere protagonista un intero territorio attraverso un piatto. E questa volta, è proprio il caso di dirlo, con un sapore tutto taggiasco.