Ventimiglia, tragedia ai Balzi Rossi: trovato senza vita un uomo in mare

Tragedia nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia dei Balzi Rossi, a ridosso del confine italo-francese, lungo corso Mentone a Ventimiglia. Un uomo 80enne di origine straniera è stato rinvenuto privo di vita in mare poco prima di mezzogiorno, nei pressi della piccola insenatura rocciosa della spiaggetta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano – che si trovava in acqua – si sarebbe improvvisamente accasciato mentre nuotava. A causare il decesso potrebbe essere stato un arresto cardiaco. Alcuni bagnanti presenti in zona si sarebbero accorti della situazione e avrebbero immediatamente dato l’allarme, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Sul luogo sono intervenuti l’automedica, un mezzo di soccorso di base della Croce Azzurra di Vallecrosia, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la capitaneria di porto e gli agenti della Polizia locale, allertati per le verifiche del caso.

L’identità dell’uomo è ancora in fase di accertamento. Le autorità hanno avviato le procedure di riconoscimento e disposto gli accertamenti medico-legali per chiarire con precisione le cause del decesso.