Ottimi risultati domenica scorsa per gli atleti della Bordighera Nuoto al Circuito regionale del Csi

Si è concluso domenica scorsa, alla piscina comunale di Savona, il 14° circuito di nuoto di livello regionale del Csi, organizzato dai Comitati Imperia-Sanremo e Savona-Albenga. La Bordighera Nuoto si è classificata al 3° posto, su 12 società partecipanti, dietro alla Gesco Nuoto Alassio (2° posto) e la Rn Cairo Montenotte (1° posto). La società bordi gotta ha raccolto un ottimo bottino di medaglie nelle varie categorie: 6 ori, 5 argenti, 1 bronzo e 3 quarti posti.

Il Circuito regionale di nuoto ha visto una partecipazione, nelle varie prove, di 260 atleti per 12 società iscritte. Sotto i medagliati della Bordighera Nuoto.

Per la classifica doppio tesseramento CSI-FIN

1° classificato – Ruotolo Samuele - Es.B – Anno 2015

2° Classificata – Voivoda Bianca – Rag – Anno 2012

Per La Classifica Tesserati Csi

1° Classificata – Forte Alessia – Es.C – Anno 2017

1° Classificato – Vaccaro Ivan – Es. B – Anno 2014

1° Classificata – Conchioni Camilla – Es.A – Anno 2013

1° Classificato – Vaccaro Gabriele – M2 – Anno 1989

1° Classificato – Dolce Sergio – M3 – Anno 1968

2° Classificato – Scaringi Francesco - Es.B – Anno 2015

2° Classificata – Pighi Silvia – Rag – Anno 2011

2° Classificato – Peri Samuele – Sen – Anno 2004

2° Classificato – Ruotolo Marco – M2 – 1985

3° Classificato – Scaringi Fabio – M3 – 1974

4° Classificato – Forte Lorenzo – Es.C – 2016

4° Classificata – Alborno Grilz Violante – Rag – Anno 2012

4° Classificata – Violi Giorgia – Sen – 2006

4° Classificato – Dalberto Giovanni – M3 – 1967.

Ora obiettivo ambizioso è la partecipazione al Campionato Nazionale di Nuoto di Lignano Sabbiadoro, che si terrà dal 14 al 18 maggio. Per la prossima stagione 2025/2026, la Bordighera Nuoto punta a far crescere ulteriormente il proprio gruppo agonistico, che ad oggi può contare su circa 45 elementi, al fine di poter raccogliere sempre maggiori risultati di livello.

