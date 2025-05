Sanremo, l'assessore Lombardi al Myba Charter Show: “Evento prestigioso e ottimo ritorno turistico per la città e il suo indotto”

L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha fatto visita quest'oggi al Myba Charter Show, la fiera internazionale dello yachting e del charter di lusso in corso di svolgimento a Portosole.

“Oggi si chiude un evento prestigioso che è tornato a Sanremo dopo quasi trenta anni dato che mancava dal 1997 e che non solo ha dato lustro alla città ma ha avuto anche un ottimo ritorno per il suo indotto. In particolare, infatti, dal punto di vista turistico i numeri della manifestazione parlano di circa seicento operatori che sono venuti a Sanremo da tutto il mondo alloggiando nelle strutture ricettive e mangiando nei ristoranti del territorio”.