Sanremo: Regione Liguria stanzia oltre 1 milione di euro per la scuola di via Volta e la riqualificazione del parco di villa Mercede

Ammonta a oltre un milione di euro lo stanziamento concesso da Regione Liguria al Comune di Sanremo a valere sul Fondo strategico regionale 2025.

Due i progetti di rigenerazione urbana, immediatamente cantierabili, che verranno realizzati: il rifacimento della copertura della scuola di via Volta e la riqualificazione del parco cittadino di villa Mercede.

Riguardo all’edificio scolastico, che attualmente ospita 374 alunni, l’intervento avrà un costo complessivo di 782mila euro, di cui 644mila erogati dalla Regione; prevede la bonifica e il rivestimento della copertura del tetto con nuove tegole marsigliesi al posto dell’attuale fibrocemento-amianto compatto.

Invece, 400mila euro sarà il valore totale della riqualificazione del parco di villa Mercede, di cui 380mila regionali. Verrà creato uno spazio totalmente rinnovato con una valorizzazione degli alberi d’alto fusto esistenti, nuova accessibilità e un’apposita area dedicata ad attività ludico-sportive legate sia alla destinazione scolastica sia alla fruizione pubblica.

“Dal 2022 a oggi, con questo milione di euro, Regione Liguria ha stanziato 18 milioni di euro in opere di rigenerazione urbana per la sola città di Sanremo – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola -. Cifre senza precedenti storici che testimoniano al meglio la grande attenzione riservata dall’amministrazione regionale a questa città e al suo sviluppo, dal centro alle frazioni passando per la Pigna. Con queste nuove risorse andremo a realizzare due progetti attesi, condivisi con il Comune e davvero utili per gli studenti e per tutta la cittadinanza. La scuola di via Volta sarà riqualificata così come il parco di villa Mercede, entrambi i lavori dovranno partire entro il 2025”.

“Un ringraziamento a Regione Liguria – dichiara il sindaco Alessandro Mager - per l'importante contributo che conferma l'attenzione al territorio e certifica anche il valore dei progetti proposti. Con questo apporto del Fondo strategico regionale verrà completato un importante intervento sul plesso scolastico di via Volta, ambito sul quale stiamo sostenendo considerevoli investimenti pubblici, e sarà riqualificato il parco di Villa Mercede in continuità con i lavori strutturali avviati già con la precedente amministrazione che permetteranno, appunto, di recuperare quell'immobile di pregio: un nuovo importante spazio urbano che verrà riaperto alla cittadinanza nel 2026”.

“Due interventi di particolare valore – conclude l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - legati all’edilizia scolastica di un’importante struttura come quella di via Volta e agli spazi urbani, all’arredo e alla vivibilità nel verde adiacente la villa e la parrocchia della Mercede. Finanziamenti importanti concessi dalla Regione al Comune di Sanremo testimoniano, ancora una volta, un forte impegno e un intenso lavoro tra le due amministrazioni, necessario per la realizzazione e il completamento di opere pubbliche. Nei prossimi mesi, quindi, potremo vedere l’esecuzione dei lavori”.