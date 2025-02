Cisl Imperia, quasi 700 persone si sono rivolte allo Sportello Lavoro del sindacato: under 35 oltre il 31% del totale

Durante la riunione di Coordinamento della CISL Imperia, prevista per domani 4 febbraio 2025 presso l’Aula Multimediale della Camera di Commercio di Imperia, tra i punti all’ordine del giorno ci sarà la presentazione delle attività svolte dallo Sportello Lavoro nel 2024.



Dal 1° gennaio al 31 ottobre dello scorso anno nelle sedi CISL di Ventimiglia, Sanremo e Imperia si sono rivolte a questo importante servizio della CISL 683 persone, di cui il 56% rappresentato da uomini e il 44% da donne. Gli under 35 che si sono rivolti allo Sportello del Lavoro, rappresentano circa il 31% del totale, un valore importante; gli over 60 sono il 13%, per cui la maggioranza, il 56%, si trova nella fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni. Le persone di nazionalità straniera che si sono avvalse delle prestazioni offerte dallo Sportello rappresentano il 25,77% del totale e sono equamente suddivisi tra uomini e donne. Tra le pratiche espletate troviamo Curriculum Vitae redatti ex novo, candidature al Centro per l'Impiego, dimissioni telematiche, iscrizioni su Mi Attivo e Naspi.



«Lo Sportello Lavoro CISL Imperia da anni rappresenta un aiuto concreto: "Il mondo del lavoro nella nostra provincia è connotato purtroppo da grande precarietà e discontinuità. Tanti lavoratori e lavoratrici vivono di contratti stagionali, di impieghi a tempo determinato, a intermittenza, flessibili, di part-time spesso involontario, affrontando difficoltà continue per riuscire ad assicurare alla propria famiglia un reddito dignitoso – così si esprime la Responsabile CISL Imperia, Antonietta Pistocco -. Occorre un cambio di passo, un impegno concreto, investimenti strutturali per rilanciare l’economia, per permettere alle nostre piccole e medie imprese di avere un orizzonte di sviluppo e di progettualità a lungo termine, per migliorare le condizioni di chi già lavora e favorire l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro. Le imprese cercano figure professionali sempre più qualificate, per questo la formazione deve essere capillare e permanente qualunque sia il comparto di riferimento: commercio, turismo, ristorazione, agricoltura, edilizia, industria, servizi alla persona, pubblica amministrazione. Servono autisti, gruisti, escavatoristi, geometri, camerieri, cuochi, receptionist, infermieri, operatori socio sanitari, addetti alla contabilità, ecc., tutti profili che richiedono competenze e preparazione da valorizzare necessariamente con un buon contratto. Non si può prescindere da questo.»



Lo Sportello garantisce accoglienza, consulenza, orientamento, informazione ai "neet", ai disoccupati, alle persone alla ricerca di prima occupazione, agli occupati con contratti precari, alle famiglie per assistenza di disabili o di anziani. Attraverso colloqui individuali approfonditi si cercano di far affiorare competenze, esperienze, necessità/opportunità di crescita formativa, bisogni e aspirazioni, dando poi consulenza sulle varie normative che regolano il mondo del lavoro, sulle procedure da seguire per la ricerca attiva di un lavoro, sulle opportunità formative offerte dal territorio per accedere a determinate tipologie di impiego; si fornisce orientamento al lavoro e informazione sulle diverse tipologie contrattuali sia tradizionali che atipiche- .Ogni lunedì viene redattala Rassegna settimanale delle opportunità di lavoro e formazione contenente informazioni/offerte di lavoro/notizie su corsi e concorsi, che viene inviata agli iscritti tramite apposita mailing list. Accanto allo Sportello Lavoro sono attivi gli Sportelli SanARTI-Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa-che garantiscono l’attivazione di prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria ai lavoratori dell’artigianato iscritti a detto Fondo. Si può accedere allo Sportello Lavoro e agli altri servizi CISL tramite appuntamento da prendere telefonando al centralino 0183/272800 o scrivendo a ast.imperia@cisl.it .



«Come organizzazione sindacale sentiamo forte il dovere di dare il nostro contributo e di stare al fianco dei lavoratori, di chi si trova in difficoltà, dei più fragili. Questo il senso del nostro impegno su tutti i tavoli in cui si parla di territorio, lavoro, futuro, benessere sociale. Rivendichiamo l’importanza del “Patto del lavoro nel Turismo” e del “Patto del lavoro nel Commercio e nell’Artigianato”, siglati da Regione Liguria, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, misure che attraverso bonus occupazionali cercano di incentivare la destagionalizzazione e l’allungamento del periodo di assunzione portando benefici sia alle imprese che ai lavoratori, oltre a rafforzare settori economici strategici per il nostro territorio. Non dobbiamo dimenticarci mai-conclude la Segretaria della Cisl Imperia-che il lavoro dà dignità, rappresenta soddisfacimento di esigenze primarie, affrancamento, riconoscimento sociale, rafforzamento della propria personalità, crescita dell'autostima, indipendenza economica, realizzazione delle proprie aspirazioni, per questo dobbiamo impegnarci di più e meglio per incentivare l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile».