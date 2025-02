Bordighera: Winter in Winter 2025, un concerto per la Memoria e la Pace del Collettivo 'Canta fino a dieci'

Il concerto 'Winter in Winter 2025', che si è tenuto presso il Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di di Bordighera, è stato dedicato alla memoria di Gulshan Antivalle e alle donne di pace.

"Un evento che rappresenta un importante momento di riflessione e celebrazione - si spiega nel comunicato - e che sottolinea il rispetto per la figura femminile in tutte le sue forme. Non si tratta di un semplice concerto di cantautorato al femminile: è un'iniziativa che va oltre l'apparenza, affermando che applaudire le artiste per la loro bellezza non è un complimento sufficiente.

Le protagoniste di questa serata non sono solo cantanti, ma artiste che utilizzano la loro voce come strumento principale, mentre la loro espressione artistica si distingue per profondità e autenticità. Le cantautrici possono essere intonate o meno, con testi complessi o melodie semplici, ma ciò che conta è la loro diversità e la loro volontà di farsi sentire. Sono pronte a contarsi, per contare.

## Il Collettivo 'Canta fino a dieci'

Al centro di questo evento c’è il collettivo 'Canta fino a dieci', formato da cinque cantautrici. Questo gruppo ha l’obiettivo di dimostrare che il cantautorato non è una questione di genere, ma un’espressione universale di creatività. Anna Castiglia, originaria di Catania e ormai parte integrante della scena musicale torinese. Insieme a Anna, il collettivo include Rossana De Pace, pugliese di adozione milanese, Francamente (Francesca Siano), che vive a Berlino, Cheriach Re (Valeria Rossi) da Como e Irene Buselli, genovese. Tutte sotto i 30 anni, queste artiste hanno trovato nell’amicizia e nella musica un modo per affrontare le sfide del panorama musicale, specialmente dopo le difficoltà imposte dai lockdown.

## Un Messaggio di Inclusione e Solidarietà

'Winter in Winter 2025' non è solo un evento musicale, ma un manifesto per l'inclusione e la solidarietà tra donne. Le artiste vogliono normalizzare la presenza femminile nel panorama musicale, rompendo gli stereotipi e creando uno spazio dove la musica possa parlare da sola, senza il bisogno di essere giudicata attraverso l'aspetto fisico delle interpreti. Con il loro talento e la loro passione, queste donne stanno tracciando un nuovo percorso, dimostrando che la musica è un linguaggio universale che può unire e ispirare. L'evento è stato un momento di grande significato, in cui la voce delle donne si è alzata forte per ricordare che la musica, come la vita, è fatta di diversità e bellezza in ogni sua forma".