Pallamano, buona la prima per l'Abc Bordighera: l'under 13 vince a Grasse (Foto)

L'under 13 dell'Abc Bordighera vince a Grasse. La squadra bordigotta inizia bene la seconda fase del campionato U13 di pallamano maschile.

"Nonostante le difficoltà legate alle numerose assenze per malattia, la squadra under 13 ha saputo dimostrare grande forza di volontà e determinazione durante la partita contro il Pays De Grasse Handball Asptt 2, valida per la seconda fase del campionato francese di pallamano U13 maschile – Niveau Préexcellence" - dice l'Abc Bordighera - "Il risultato finale, un 39 a 23, premia l’impegno di tutti i ragazzi, che hanno affrontato il match con grande spirito di squadra e sacrificio".

"La squadra, ridotta a soli otto giocatori per via delle assenze, ha gestito l'incontro con grande maestria. Nonostante la formazione rimaneggiata, i ragazzi sono riusciti a concludere il primo tempo con un vantaggio di 16 a 9, mantenendo il controllo anche nella seconda frazione, chiusa con il punteggio di 39 a 23" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Il portiere Leonardo è stato un vero protagonista della partita, con ben 13 parate (36% di efficienza) che hanno contribuito in maniera determinante ad allungare il distacco sugli avversari. Senza il supporto del secondo portiere, che non è sceso in campo per le assenze, Leo ha dimostrato grande capacità e determinazione nel difendere la porta".

"In attacco, i terzini Giacomo e Federico hanno giocato una partita eccezionale, realizzando rispettivamente 22 e 13 gol grazie a ottimi movimenti che hanno messo in difficoltà la difesa del Grasse" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Anche gli altri compagni di squadra si sono fatti valere: Filippo ha segnato 1 gol, Fabio 2 e il debuttante Ryan, che è entrato a far parte del gruppo da dicembre, ha segnato il suo primo gol in una partita ufficiale".

La coach Stefania, visibilmente soddisfatta, ha sottolineato "l'importanza della concentrazione e del continuo impegno durante gli allenamenti, in vista della prossima sfida, prevista sabato 1 febbraio 2025 alle 14:30 presso il Palazzetto dello Sport".

La società si gode questa bellissima vittoria, auspicando un buon proseguimento del campionato all’insegna della passione per la pallamano e dello sport: "Vi aspettiamo sabato alle 18 per sostenere l'Abc alla premiazione degli atleti bordigotti presso il Teatro Golzi a Palazzo del Parco. Domenica alle 11, invece, si disputerà presso il Palazzetto dello Sport la prima giornata di campionato di D1 della nostra prima squadra contro l'OGC Nizza".