Calcio. Sanremese ko con il Città di Varese. Scalise: "Non possiamo avere la scusante della prestazione" (Video)

Una vera e propria beffa, quella che la Sanremese incassa al "Comunale" contro il Città di Varese.

Ancora dopo una buona prestazione, i matuziani vengono colpiti a metà ripresa proprio mentre stavano vivendo il loro momento migliore della partita. Il vantaggio sulla zona calda si riduce ogni giornata, per ora a piccoli passi, ma come sottolinea mister Manuel Scalise in conferenza post partita, è il momento che alle buone prestazioni seguano i punti. Capire dove bisogna migliorare. L'allenatore ammette che il lavoro da fare è ancora tanto.