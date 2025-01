Pallamano, alti e bassi nel fine settimana per l'Abc Bordighera (Foto)

Alti e bassi nel fine settimana per l'Abc Bordighera. I ragazzi della seniores perdono contro la San Camillo di Imperia nell'ultimo incontro della prima fase del campionato dipartimentale francese mentre gli under 13 si aggiudicano il Challenge Chapelain a Vence.

Pesante sconfitta per l'Abc sabato a Imperia, dove è stata battuta 35 a 23. "La partita è iniziata bene, poi la San Camillo ha preso subito un buon vantaggio grazie anche ai numerosi errori dei ragazzi 'griffati' Fusetti Giardini sia nei tiri (ben 15 solo nel primo tempo) che nelle numerose palle perse" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Quando la squadra gioca in trasferta perde in energia, convinzione e concentrazione. L'infortunio di un nostro giocatore accompagnato in ospedale per accertamenti, che alla fine hanno dato esito negativo, ha subito creato un attimo di disorientamento nella squadra che, però, non ha cambiato la sostanza della prestazione. Il secondo tempo è stato la fotocopia del primo, tutte e due le squadre hanno fatto un po' di rotazioni".

"Positiva la gara di Lupi, Filippi e Mazzitelli. La partita è stata agonisticamente intensa ma corretta" - sottolinea l'Abc Bordighera - "La sconfitta colloca la squadra al quinto posto in classifica, posizione che nella seconda fase ci inseriva nel girone denominato Honeur ma il bello dello sport è proprio l'imprevedibilità dei risultati, così la vittoria inaspettata del Mentone in casa del Villefranche ha confermato il quarto posto e la partecipazione nel più prestigioso girone di Preexcellence".

Il tabellino della partita: Christian Alija (P), Matteo Anfosso (1), Andrea Lupi (6) (K), Nicolò Andreini (2), Riccardo Spolverini (2), Awsiman Asheni (2), Simone Filippi (4), Simone Antosso, Gianluca Mazzitelli (2), Christian Bertolassi (4), Andrea Sasso (P) e Leonardo Roggeri.

Ottimo il risultato ottenuto dai giovani leoncini under 13 sponsorizzati Romolo AmareA / ERA Foods che, ieri, a Vence hanno vinto il "Challenge Chapelain", torneo organizzato dal comitato Alpi Marittime con le migliori formazioni di categoria. "Il percorso per Jack, Fede, Fedor, Leo, Thomas, Vincent, Filippo e Fabio guidati dal coach Stefania Conte è stato di sei vittorie su sei incontri giocati" - mette in risalto l'Abc Bordighera.