Calcio: Promozione, troppo forte il Pontelungo per il Ventimiglia che subisce il terzo insuccesso consecutivo e viene sconfitto per 3-1

Il Pontelungo, si impone con la sua qualità alle spese del Ventimiglia che accusa la terza sconfitta consecutiva e ora si deve guardare le spalle, poichè la zona play-out è a soli due punti. La compagine frontaliera, dopo aver disputato un discreto girone d'andata, sta dilapidando il suo vantaggio nei confronti delle squadre retrostanti e per evitare di venire assorbita nella zona calda, occorrerà al più presto reagire per venirne fuori. Già da subito, gli ospiti passavano in vantaggio: al 2', Sfinjari, gran partita la sua, pur leggermente decentrato e pressato da Peirano, insacca incrociando sul secondo palo. Il Ventimiglia, ha la fortuna di pareggiare i conti con la sua prima vera occasione. al 14', su cross da destra, in mezzo ad avversari, girava in rete alle spalle del portiere. Al 20', gli ospiti ritornavano in vantaggio. Bella imbucata in area dell'ottimo Chariq per Sfinjari che veniva affrontato fallosamente dal portiere ventimigliese Haderbache. L'arbitro assegnava il rigore ai savonesi che Sfinjari trasformava spiazzando il portiere.I locali, potevano nuovamente pareggiare l'incontro; ma Rea, prima al 24' e poi al 32' mancava queste opportunità: nella prima, scagliava sul portiere, mentre nella seconda metteva alto sulla traversa da buona posizione. Anzi, erano gli ospiti, al 37' ad andare vicino alla terza rete con il palo colpito da Rocca e al 42', Hderbache, sbrogliava uscendo fuori dall'area sull'accorrere di Sfinjari.



Nella ripresa, i frontalieri, con Sparma in campo, si facevano pericolosi proprio col bomber ventimigliese. Al 12', su punizione, impegnava il portiere Breeuwer che alzava sopra la traversa, poi, al 18', su lancio di Cassini, calciava sul primo palo; ma anche in questa circostanza, il portiere rispondeva prontamente respingendo in angolo. Il Ventimiglia, successivamente, non riusciva a dare continuità all'azione offensiva e così erano gli ospiti a rendersi ancora pericolosi. Al 35', Marquez colpiva l'incrocio dei pali e nel finale di gara, ancora show di Sfinjari che al 42' segnava la sua personale tripletta sfruttando una indecisione della difesa ventimigliese e al 50', aveva ancora il tempo di colpire la traversa.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Rea, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Aretuso, Felici. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Lorenzi, Giglio, Sparma, Bacigaluppi.



PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia,Alizeri, Farinazzo, Calandrino, Pollero, Delfino, Asteggiante, Rocca, Sfinjari, Chariq. Allenatore: Zanardini. Sono subentrati: Roascio, Guardone, Marquez, Badoino.



Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Sez. Imperia). Assistenti: Lorenzo Trucco e Marco Federico (entrambi della Sez. Imperia).