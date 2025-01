Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti regola la pratica Imperiese e conquista la vetta in solitaria

Ampia vittoria contro l’Imperiese, tre punti in tasca e vetta della classifica in solitaria. L’Ospedaletti si regala una domenica perfetta al ‘Ciccio Ozenda’ e, complici la sconfitta del Camporosso contro la Virtus Sanremo e il pari della Golfo Dianese con il Cengio, sale al primo posto del Girone A di Prima Categoria a quota 33 punti, a più 2 sulla diretta inseguitrice Baia Alassio.

Al ‘Ciccio Ozenda’ va in scena una gara a senso unico già dai primi minuti e l’Ospedaletti trova la rete del vantaggio all’11’ con Alemanno che concretizza al meglio un preciso cross di Schillaci. Passano dieci minuti e i padroni di casa raddoppiano ancora con Alemanno, questa volta bravo ad avventarsi sulla sfera respinta dal palo sulla precedente conclusione di Schillaci. Il numero 7 orange, assoluto protagonista della prima frazione, al 25’ viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Zito che conclude centrale alle spalle di Balestra. Alla mezz’ora l’Ospedaletti cala il poker con Zito che firma la propria personale doppietta con un tiro da fuori area che finisce nell’angolino.

Il secondo tempo è di pura accademia con l’undici di casa infarcito di giovani e impegnato nel mantenere il controllo della partita. Bazzoli non viene mai chiamato in causa se non per un intervento sul tentativo di Borrelli. Al 75’, infine, c’è tempo per la quinta marcatura orange con Ambesi che di testa concretizza al meglio il calcio d’angolo battuto da Grifo.

“Anche oggi abbiamo dato dimostrazione di un collettivo che ha fame, stiamo facendo un super lavoro ed è merito dei ragazzi e della società - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo per poi gestire il risultato nella ripresa. Adesso siamo primi, è un grande gruppo ed è un risultato meritato, ma a fine stagione manca ancora tutto il girone di ritorno, faremo il nostro cammino. È un collettivo che ha voglia e dimostra tanta personalità anche in un turno come questo, giocando alle 17.30 conoscendo già i risultati delle altre. Domenica ci aspetta un altro scontro diretto contro il Camporosso, una squadra molto forte, lo sappiamo. Sono partite particolari, sarà una bella sfida e spero di vedere tanta gente al campo e di fare una grande prestazione”.

Ospedaletti - Imperiese 5-0

Marcatori: 11’ e 21’ Alemanno, 25’ e 30’ (r) Zito, 75’ Ambesi

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci (72’ 13 Bacciarelli), 3 Cordì, 4 El Kamli, 5 Ambesi, 6 Saih (62’ 14 Manno), 7 Alemanno (46’ 16 Fortin (70’ 18 Angeli)), 8 Sartori, 9 Zito (55’ 15 Molinari), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 17 Touay, 19 Cascone, 20 Bucarelli

Allenatore: Fabio Luccisano

Imperiese: 1 Balestra, 2 Ansaldi (59’ 14 Graglia), 3 Meda, 4 Alloisio, 5 Baroni (63’ 15 Li Causi), 6 Allosia, 7 Plebani, 8 Mollaymeri, 9 Borrelli, 10 Gorlero, 11 Ilacqua

A disposizione: 12 Comiotto, 13 Gaggero, 16 Lo Sicco, 17 Secci, 18 De Simeis

Allenatore: Andrea Sandri

Arbitro: Sig. Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Ammoniti: Manno, Allosia, Ansaldi