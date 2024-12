Sanremo: parcheggi gratuiti recuperati sulla passeggiata Trento Trieste, le perplessità di un sanremasco

"Buongiorno Direttore,

da cittadino sanremasco mi chiedo se è possibile in un momento di forte afflusso turistico approntare un parcheggio ‘a spina di pesce’ sulla passeggiata Trento Trieste con il risultato di avere auto tra i pedoni, anziani e bambini che giocano. Auto che poi non sanno come uscire dato che sono costrette ad andare fino quasi al bar Sud Est per poi dovere tornare indietro. Si sarebbe dovuto aprire almeno via Ansaldi.

Il tutto gratis ovviamente!! Provate a parcheggiare ad Alassio a Diano per non parlare di Montecarlo, anche nel weekend a pagamento e nessuno protesta. Ma il comune di Sanremo ovviamente è ricco...".