Token BEST: previsioni e andamento 2024-2030

Best Wallet è un portafoglio decentralizzato non-custodial, ovvero a custodia personale, che ha recentemente lanciato in prevendita il suo token nativo chiamato Best Wallet Token (BEST). Dopo un periodo di presale “chiusa”, ovvero disponibile ai soli utenti che dispongono dell’app per smartphone, ora questa è aperta anche al grande pubblico a un prezzo di 0,02305$.

Il grande successo di questa operazione ha fatto sì che il progetto raccogliesse in brevissimo tempo più di 3 milioni di dollari, con una crescita sostenuta che sembra non accennare a rallentare. Ma quanto può davvero crescere il token BEST? Questo è ciò che andremo a vedere in queste nostre previsioni sull’andamento futuro della criptovaluta. La buona notizia è che il potenziale 20x è assolutamente raggiungibile e potrebbe quindi essere una delle migliori cripto da acquistare in questo momento.

Vai alla presale di BEST

Il prezzo di BEST e l’andamento della presale

Come sottolineato, il prezzo attuale di BEST è di 0,02305$, tuttavia non si tratta di un prezzo fisso poiché la presale è costituita da un aumento progressivo in 100 fasi. Ognuna di queste prevede la vendita di 4,5 milioni di token, per un totale di 450 milioni di token, ovvero il 4,5% del totale allocato per la prevendita.

L’aumento di prezzo con lo scatto alla fase successiva si verifica quando sopraggiunge una di queste due condizioni: sono venduti 4,5 milioni di token oppure passano 48 ore. Il prezzo iniziale della fase 1 era di 0,0225$, ciò significa che attualmente la prevendita non ha ancora raggiunto la fase 30, per cui il prezzo sarà di 0,023225$. Un momento particolarmente propizio per investire.

Quando la presale raggiungerà la fase 100, fissata al prezzo di 0,024975$, allora la prevendita giungerà al termine e da quel momento in poi la crescita potrebbe essere ancor più sostenuta.

Previsioni di prezzo per BEST nel 2025

Il 2024 è l’anno della prevendita, ma nel 2025 BEST potrebbe già iniziare a mostrare i muscoli. I motivi sono diversi, innanzitutto potrebbe vedere un superciclo delle criptovalute, con significativi apprezzamenti per tantissimi token, ma anche perché BEST è intimamente correlato a Best Wallet, che è uno dei portafogli più utilizzati in tutto il mondo.

Stando alle prospettive della compagnia, Best Wallet può raggiungere più del 40% dei trader e investitori, conquistando una fetta di mercato significativa nei prossimi anni. Con una chiusura del 2024 poco sotto 0,025$, il 2025 potrebbe già iniziare con uno scambio al di sopra di 0,026$ e spingere durante il resto dell’anno con un massimo intorno a 0,49$, raggiungendo così la crescita 20x già entro la fine del 2025.

Previsioni a lungo termine fino al 2030

La storia insegna che fare hold di token di utilità per diversi cicli di mercato è sempre la strategia migliore. Che si tratti di Bitcoin, Ethereum o Dogecoin, le migliori criptovalute da acquistare offrono i guadagni più significativi sul lungo termine. Questo principio si può applicare anche a Best Wallet Token.

Dopotutto, non si tratta di una meme coin basata su speculazioni e clamore mediatico. Al contrario, Best Wallet è un portafoglio a custodia personale di alto livello con oltre 1 milione di download dell’app. Inoltre, BEST ha molteplici casi d’uso all’interno dell’app Best Wallet, come commissioni di transazione ridotte e accesso prioritario alle nuove prevendite.

Di conseguenza, c’è molto ottimismo riguardo a Best Wallet Token, con una previsione di prezzo per il 2030 di 0,99$. Questo suggerisce che BEST incontrerà resistenza al livello di 1 dollaro, una zona psicologica importante per molti investitori. Ciò equivarrebbe a 40 volte il prezzo finale della prevendita.

Quali sono i fattori che influenzano il prezzo di BEST?

Naturalmente il prezzo del token BEST non è inciso nella pietra e, come tutte le criptovalute, può essere soggetto a volatilità. Ci sono degli elementi che possono far oscillare il prezzo e nello specifico si tratta dei seguenti dettagli:

Andamento della prevendita: si potrebbe dire che il raggiungimento del limite massimo di raccolta fondi da parte di Best Wallet Token sia più una probabilità che una possibilità. Come già detto, questo potrebbe creare un effetto FOMO (Fear of Missing Out) e incoraggiare le piattaforme di scambio di primo livello a quotare BEST. Tuttavia, il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fondi potrebbe ostacolare il potenziale di prezzo di BEST.

Mercato altcoin: nessuno sa con certezza quando arriverà la prossima stagione delle altcoin. Tuttavia, basandosi sui cicli storici del mercato, alcuni esperti stimano che potrebbe verificarsi nel secondo o terzo trimestre del 2025. Se le valutazioni delle altcoin dovessero salire, BEST ne trarrebbe grande beneficio.

nessuno sa con certezza quando arriverà la prossima stagione delle altcoin. Tuttavia, basandosi sui cicli storici del mercato, alcuni esperti stimano che potrebbe verificarsi nel secondo o terzo trimestre del 2025. Se le valutazioni delle altcoin dovessero salire, BEST ne trarrebbe grande beneficio. Utenti del wallet: come per qualsiasi progetto crypto che offre utilità, il successo di Best Wallet dipenderà dal numero di utenti attivi che riuscirà ad attrarre.

come per qualsiasi progetto crypto che offre utilità, il successo di Best Wallet dipenderà dal numero di utenti attivi che riuscirà ad attrarre. Quotazioni su exchange: BEST non potrà esplodere se sarà scambiato solo su piattaforme di basso livello. Al contrario, il team dovrà ottenere quotazioni su exchange di primo livello. Questi exchange, come Coinbase e Binance, contano milioni di trader e vantano volumi di scambio giornalieri pari a miliardi di dollari.

Vai alla presale di BEST