Sanremo, la Procura ordina l'autopsia sulla 39enne uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali

La Procura di Imperia ha disposto l'autopsia sul corpo della 39enne Kristina Sukhushina, ragazza di origine russa residente in provincia di Bari che, fue giorni fa è stata travolta dalla Opel Corsa di un 91enne di Sanremo, rimasto abbagliato dal sole mentre lei attraversava la strada sulle strisce pedonali. La giovane, per cui ieri è stata dichiarata la morte celebrale a causa dei gravissimi traumi riportati, lavorava al The Mall in Valle Armea a Sanremo.

Adesso gli inquirenti vogliono stabilire con esattezza la causa della morte e il conducente dell'auto rischia l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale.

L'uomo ha dichiarato alla polizia locale di essere rimasto abbagliato dal sole e di non aver visto la donna attraversare la strada.

L'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, mira a stabilire con esattezza i traumi riportati e proverà a definire una dinamica degli eventi.