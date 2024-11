Calcio. Serie D, Bertani e Ascoli commentano lo 0-0 tra Sanremese e Chisola (Video)

Un pari che comunque accontenta tutti, sia per quanto visto in campo che per il valore dell'avversario contro cui è stato ottenuto il punto.

Damiano Bertani, vice allenatore della Sanremese, e mister Nicola Ascoli del Chisola, hanno commentato cosi lo 0-0 del "Comunale".

Con mister Ascoli è stata anche l'occasione di un piccolo amarcord sul suo trascorso in biancazzurro, e con Bertani si sono puntati i riflettori su come anche in Serie D si sia cercato di sensibilizzare riguardante il delicato tema della violenza di genere, in particolare della violenza sulle donne.

Bertani

Ascoli