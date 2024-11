Pallamano, derby italiano al Palasport di via Diaz: l'Abc Bordighera affronta il San Camillo

Attesa, adrenalina e una forte voglia di riscatto è il clima che si respira in vista del derby italiano nel campionato francese di pallamano. Domenica prossima, il 24 novembre, alle 11 presso il Palazzetto dello Sport in via Diaz nella città delle palme, l'Abc Bordighera affronterà il San Camillo di Imperia.

"Le due storiche realtà della pallamano, l'Abc e il San Camillo, si sfideranno in un incontro che promette emozioni e spettacolo" - dice l'Abc Bordighera - "Entrambe le squadre rappresentano la pallamano della provincia di Imperia nel campionato dipartimentale francese, portando con sé orgoglio e passione per questo sport che, nonostante le sfide, continua a unire le comunità".

"In bocca al lupo a entrambe le squadre e che vinca il migliore!" - afferma l'Abc Bordighera - "Vi aspettiamo numerosi a Bordighera per sostenere i nostri ragazzi e contribuire con il calore del pubblico a creare un’atmosfera che possa essere trasferita direttamente sul campo di gioco. Un tifo forte e appassionato è quello che servirà per fare la differenza!".

I convocati dell'Abc Bordighera sono: Aljia Christian, Anfosso Matteo, Anfosso Simone, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Ferrari Mattia, Filippi Simone, Galant Daniel, Lupi Andrea, Sasso Andrea e Spolverini Riccardo.