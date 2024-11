A Taggia il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze delle scuole medie: Daria Cociug nuovo sindaco, Michele Ghiglione il vice (Foto)

Nella sala consiliare del Comune di Taggia, gli studenti degli istituti comprensivi di Taggia e Arma si sono riuniti per eleggere il sindaco e il vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, composto dagli alunni di prima, seconda e terza media. L’iniziativa ha coinvolto le scuole di Arma di Taggia, Levà e Taggia, offrendo ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza formativa sul funzionamento della vita amministrativa. Alla fine Daria Cociug è stata eletta come nuova sindaca del Ccr, mentre Michele Ghiglione come suo vice.

Presenti in sala il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi e gli assessori comunali Barbara Dumarte e Manuel Fichera. Accanto a loro, le docenti dei ragazzi, le quali hanno seguito i lavori del consiglio, contribuendo a spiegare il processo di elezione e a guidare i giovani studenti nel loro primo passo nella vita civica.

Questa iniziativa, che a Taggia ormai si ripete da ben 18 anni, ha fornito ai giovani studenti l’occasione di discutere, collaborare e prendere decisioni, favorendo un primo approccio consapevole alla cittadinanza attiva e alla responsabilità pubblica. L’elezione del sindaco e del vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stata una giornata all’insegna dell’educazione civica, destinata a lasciare un segno indelebile nei giovani rappresentanti di Taggia.

Ecco il Consiglio Comunale dei Ragazzi:

Arnaldi Fulvia, Clozza Francesco, Cociug Daria (sindaco), Semiglia Benedetta, Pratticò David, Papaterra Leonardo, Sablone Giulio (Ist. Comprensivo Taggia); Bisato Eleonora, Luciotti Tiffany, Ciubotaru Kevin, El Hamza Rim, Bevilacqua Claudio, Navone Benedetta, Ghiglione Michele (vicesindaco), Modesti Carola, Mahera Nazaarii, Lovallo Giorgia, Bisato Eleonora, Romeo Sara, Camplese Francesc (Ist. Comprensivo Arma).