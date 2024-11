Pallacanestro: Divisione 1 regionale, niente da fare per il Bvc Sanremo E.On nella trasferta contro il Busalla

Busalla - Bvc Sanremo E.On. 71-43 (15-6, 20-17, 14-8, 22-12)

Busalla: Tava 3, Bulgarelli 7, Grossholz 12, Trabucco 3, Oliviero 4, Ponta 8, Tuni 6, Denegri 4, Gay 5, Dolcino 6, Fallabrino 5, Parodi 8. Coach: Caraccio F.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 3, Nicomedi 2, Markishiq 12, Deda 9, Rudian 4, Massa 2, Vivo 4, Avila De Carvalho 5, Lychahin 2, Tacconi Daniele, Arturo, Lupi. Coach: Emanuele Favari.

Niente da fare per il Bvc Sanremo E.On neppure nella trasferta col Busalla. La partita, che si è disputata nel palazzetto dello sport di Serravalle Scrivia, ha sempre visto la squadra genovese avanti nel punteggio e capace di rintuzzare i tentativi di rimonta del Bvc.

Il commento a caldo di coach Favari: “Al netto di alcune assenze, indubbiamente abbiamo fatto un passo indietro rispetto all’ultima uscita casalinga. In settimana ci siamo allenati molto bene, ma in gara il rendimento non è stato in linea con l’impegno profuso in palestra. Dobbiamo ancora lavorare molto, in particolare sull’amalgama di squadra”.