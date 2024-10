Calcio. Serie D: succede tutto in due minuti al "Comunale": Sanremese-Vado finisce 1-1

SANREMESE-VADO 1-1 (40' Bussaglia, 42' Lohmatov)

SANREMESE: Maffi, Lohmatov, Cesari, Bregliano, Monticone, Raggio, Larotonda, Ranelli, D'Antoni, Giustarini, Gulli. A disp. Bohli, Bechini, RImondo, Di Fino, Andreis, Grancara, Tedesco, Rocco, Pasquale. All. Gori.

VADO: Bellocci, Montesano, Bussaglia, Gagliardi, VIta, Mameli, Abonckelet, Casazza, Venneri, Cottarelli, Corsa. A disp. Sattanino, Monteverde, Lora, Capra, Alfiero, Zarrouki, Corengia, Valera, Mele. All. Cottafava.

ARBITRO: Ercole di Latina.

Sanremese e Vado non si fanno male. Succede tutto in due minuti verso la fine di un primo tempo dove sono i matuziani a tenere per la maggiore il pallino del gioco e a proporsi senza però mai pungere con decisione. E allora capita che il Vado passi al primi vero affondo con la sponda di Vita per il destro vincente di Bussaglia. Ma appena il gioco riprende, ci pensa Lohmatov, che poco prima aveva sfiorato la rete, di testa a superare Bellocci e a pareggiare i conti. Cosi resterà fino alla fine, ma il secondo tempo è tutto sommato divertente con due squadre che provano a sfidarsi e a infilare il guizzo decisivo, anche qui ai punti meglio i padroni di casa dei savonesi. Un punto che smuove per entrambe la classifica, una prova decisamente confortante per i ragazzi di Gori.

LA CRONACA DELLA PARTITA

1' inizia il match. Sanremese con la nuova prima maglia biancazzurra, per l'occasione con i tradizionali numeri dall'1 all'11

5' ci prova subito Gagliardi, grande ex (ma non l'unico della partita) ma la sua punizione termina alta

12' match che per il momento ristagna a centrocampo con duelli fisici ma animi tranquilli

16' D'Antoni finisce a terra poco prima del limite dell'area ma l'arbitro lascia proseguire, tra le proteste piuttosto vivaci dei biancazzurri

18' fallo di Gulli su Venneri a trenta metri dalla porta, altra mattonella per Gagliardi. Invece il Vado preferisce partire palla a terra con Corsa

24' traversone di Giustarini, non arrivano all'impatto col pallone nè D'Antoni nè Lohmatov

31' Ranelli prova a sorprendere la difesa savonese dopo un appoggio corto di Cottarelli per Bellocci

33' vola Bellocci su un gran esterno destro di Lohmatov che era diretto all'incrocio

35' ammonito Montesano per fallo su Gulli. Primo giallo del match

39' giallo anche per Corsa

40' Il Vado passa: dopo aver subìto l'iniziativa matuziana, è bastato uno scarico di Vita per l'accorrente Bussaglia che con un destro preciso trafigge Maffi all'angolino

42' La Sanremese pareggia subito: Lohmatov di testa su cross di un compagno trafigge Bellocci

45' Gagliardi in area colpisce su corta respinta di Bregliano, Maffi reattivo respinge

Finisce il primo tempo

inizia la ripresa

53' punizione di Cesari, testa di Bregliano in area ma la sponda del capitano matuziano non va a buon fine

55' Bussaglia e Vita dialogano quasi indisturbati ma un rimpallo tra i due alla fine rovina tutto

57' Punizione di Gagliardi dal lato sinistro, Abonckelet anticipa l'uscita di Maffi ma non inquadra lo specchio

59' ammonito Ranelli

60' punizione velenosa di Mameli, vola Maffi a toglierla dall'incrocio

63' pennellata su punizione di Cesari, Raggio aggancia e davanti al portiere non riesce a concludere

64' Monticone mura in corner una conclusione di Vita

67' nella Sanremese dentro Tedesco per Gulli

69' Tedesco finisce involontariamente addosso a Bellocci sugli sviluppi di un'azione d'attacco, e l'arbitro estrae il cartellino giallo al neo entrato. Decisione francamente eccessiva

73' Capra per Gagliardi è il primo cambio di Cottafava

76' Rocco per Giustarini

79' Valera per Mameli nel Vado. Nella Sanremese Rimondo per Cesari

84' Andreis per Ranelli

86' Lora per Bussaglia

88' Alfiero per Vita

90' cinque minuti di recupero

Succede praticamente nulla nel recupero, finisce in parità il match