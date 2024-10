Secondo posto assoluto per Nicole Gorni della Polisportiva San Pietro di Sanremo alla prestigiosa Vredwstein 20kids di Parigi

Un traguardo straordinario per Nicole Gorni, che ha conquistato il secondo posto assoluto nella prestigiosa VREDESTEIN 20kids di Parigi, una gara che ha visto oltre 1000 bambini correre l’11 ottobre in un percorso mozzafiato, emulando la celebre corsa dei 20 km con oltre 20mila partecipanti. Mille metri di pura adrenalina, dove maschi e femmine dai 6 ai 13 anni si sono sfidati in una gara unica. Tra quella marea di piccoli atleti, Nicole, con i suoi 10 anni, ha brillato, arrivando seconda solo dietro un bambino, e coronando il suo sogno più grande: correre verso l’abbraccio della mamma.

Nicole, che pratica sport sin da quando aveva appena 4 anni, ha vissuto una preparazione intensa, ma sempre divertente, sotto la guida di Angelo Spataro, campione mondiale di Taekwondo, e Cristina Valente, la sua meravigliosa insegnante di danza Classica e moderna. Grazie a lei, Nicole ha sviluppato l’elasticità e la resistenza, che l’hanno portata a essere l’atleta che è oggi. La Polisportiva San Pietro di Sanremo ha acceso in lei la passione per lo sport all’aria aperta, un luogo dove, insieme a bravissimi allenatori come Mario e Roberto, ha trovato gioia e amicizia.

Questo secondo posto, sebbene inaspettato, non è solo una vittoria sportiva, ma il riflesso di una bambina che ancora esplora varie discipline, in attesa di capire quale sarà la sua preferita, pur essendo già innamorata del salto con l’asta, per Nicole, correre in una competizione internazionale, su un percorso sconosciuto e contro avversari più grandi, è stato un grande successo.

Ma ciò che ha reso questa gara ancor più speciale è stato il suo scopo solidale: una parte significativa dell’iscrizione è stata devoluta all'Associazione Petits Princes, che realizza i sogni di bambini e adolescenti gravemente malati. Nicole era a Parigi unitamente allo scopo della corsa che unisce simbolicamente alle api, come una delle protagoniste del documentario "La bambina che danza con le api", insieme alle sue compagne Sofia Martinetto, Agata Perra e Sofia Perra, dove ha vissuto avventure che rimarranno per sempre nei suoi ricordi e per la preparazione del secondo documentario.