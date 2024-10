Savate Combat: Sara Marini campionessa d’Europa

Sara Marini, genovese, atleta dell’ Ardita Savate Boxing, si laurea campionessa europea a Varazze nella specialità Combat Juniores -56 kg dopo una finale combattutissima con una forte Ucraina.

Sara inizia a praticare la Savate all’Ardita da circa 2 anni insieme alla gemella Giulia ed è attualmente impegnata con il percorso scolastico. Sul ring, sabato sera, l’atleta di Giancarlo Cilia ha messo subito in mostra grande carattere e determinazione ma anche una buona duttilità tecnica e mentale. Qualità evidenziate già all’inizio della sua esperienza in questa disciplina, qualità che hanno consentito al suo coach Giancarlo Cilia di forgiarne le capacità al meglio. Un grande impegno preparatorio sfociato nella finale dove, alle competenze tecniche, la Marini ha abbinato la strategia di gara condivisa con il direttore tecnico della Nazionale Alessandro Zini per avere di avere la meglio sull’avversaria sicuramente più prestante fisicamente ma meno dotata tecnicamente. Da segnalare altre tre medaglie vinte della Nazionale: i bronzi

nella 65 kg di Luca Baldino (Ardita Savate) e nella 60 kg di Samuele Criniti (Andrea Doria) insieme a Eleonora Fiore (TMB Pavia).



"Negli ultimi anni ci siamo tolti tante soddisfazioni sotto il profilo organizzativo con manifestazioni di calibro nazionale e internazionale - afferma Piero Picasso, presidente Federkombat Liguria - Gli Europei hanno registrato incontri spettacolari e ad altissimo livello, con il meglio di quanto possa offrire la Savate in Europa. I nostri atleti si sono comportati molto bene. Ringrazio la Regione, nella persona dell'assessore Simona Ferro, per l'attenzione riservata

alla nostra disciplina, il Comune di Varazze e il Coni. Siamo stanchissimi ma soddisfatti".

Dopo il successo di "Tempus Tacendi, Tempus Belli"; realizzato lo scorso 15 giugno allo Stadium Fiumara nell'ambito di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", la Federkombat Liguria è tornata a ospitare così un grande evento presso il Palasport di Varazze con la partecipazione di 150 atleti in arrivo da 12 nazioni.