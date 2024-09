Ospedaletti, incendio alla Residenza Regina: in fiamme la palestra nei locali sotterranei, evacuato lo stabile (Foto e video)

Attimi di paura questo pomeriggio a Ospedaletti, dove un incendio è divampato all'interno della Residenza Regina, situata in corso Regina Margherita 78. Le fiamme hanno coinvolto una palestra privata situata nei locali sotterranei del palazzo, costringendo le autorità a far evacuare l’intero edificio per precauzione.

L’allarme è scattato intorno alle 18, proprio in concomitanza con la fine della Rievocazione Storica, quando una densa colonna di fumo è stata avvistata fuoriuscire dalla palestra. I residenti del condominio, colti di sorpresa dal rogo, hanno immediatamente lasciato le proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la croce rossa, protezione civile, i carabinieri della stazione di Ospedaletti e il vicesindaco Giacomo De Vai. Al momento non si segnalano persone ferite o rimaste intossicate dalla nube di fumo.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che si sia trattato di un cortocircuito partito da una lavatrice. L’evacuazione si è svolta senza intoppi e la situazione è stata gestita senza gravi conseguenze.