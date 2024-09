Tennis tavolo: nono posto per Matteo Marani al torneo europeo di Terni

Matteo Marani, del GSTT Bordighera, ha partecipato al Torneo di qualificazione del Torneo europeo di Tennis Tavolo, svoltosi a Terni, per la qualificazione al “ WTT Youth Contender 2024 ”di Lignano nella categoria Under 15, a cui hanno preso parte 70 partecipanti.

Matteo Marani (N° 746 d’Italia) era testa di serie N’15 del Torneo a Terni e ha vinto il girone battendo tutti i suoi avversari, passato il turno, e’ entrato di diritto nel Tabellone Principale, ha avuto come avversario Jan Slavec (N° 1117 d’Italia)e lo ha battuto 3/1 in un bellissimo incontro. In seguito ha trovato sulla sua strada il fortissimo romano Lorenzo Comini (N° 169 d’Italia) che ha avuto la meglio, vincendo il torneo nonostante fosse la testa di serie N° 2.

Matteo Marani è arrivato nono e quindi ha guadagnato sei posizioni nel torneo, visto che era la testa di serie N° 15. Sarà quindi possibile per lui chiedere di partecipare alla gara europea del WTT, se uno dei primi otto dovesse rinunciare per qualsiasi motivo.