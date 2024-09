Aperte le candidature per la nuova edizione del Social Reality della Sanremo Marathon

Quando ormai mancano meno di tre mesi alla Sanremo Marathon, in programma il 1° dicembre 2024, sono state ufficialmente aperte le candidature alla nuova edizione del Social Reality. Gli atleti selezionati avranno la possibilità di essere seguiti da uno staff di professionisti che li guiderà fino alla gara della maratona o, a scelta, della mezza maratona. Può candidarsi sia chi è all’esordio sulla distanza, sia chi vuole migliore il proprio tempo, sia chi ritorna alle competizioni dopo un periodo di stop.

La partecipazione è totalmente gratuita, ed anzi darà diritto ad un pettorale omaggio per la gara di dicembre. Per inviare la propria candidatura si può scrivere una mail all’indirizzo sanremomarathon@gmail.com in cui indicare i propri dati (età, città di residenza, distanza scelta, ed un CV con le prestazioni sportive) ed allegare una foto in gara o in allenamento.

Per ulteriori informazioni sulla gara si può visitare il sito ufficiale www.sanremomarathon.it ed i social ufficiali della manifestazione (Facebook e Instagram).