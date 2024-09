Successo per la sesta edizione di 'Torarando 2024', Randonnée non competitiva che si snoda ai piedi del Toraggio

Ancora un successo per Torarando 2024, la Randonnée non competitiva che si snoda ai piedi del Toraggio, ormai appuntamento fisso di fine estate, giunto alla sua sesta edizione.

L’evento è stato organizzato dal Vicepresidente del Parco Alpi Liguri Cristian Rodini e dal Geometra di Pigna Danilo Borfiga, coadiuvati dall’esperto Direttore Tecnico Fabrizio Scarella e da Virginia.



“Grande la partecipazione di circa una settantina di appassionati, inclusi numerosissimi volti nuovi – spiegano gli organizzatori -. Gli atleti, provenienti da tutta la provincia e dalla vicina Costa Azzurra, sono sempre attratti sia dalla natura ludica e amichevole della manifestazione che dallo scenografico paesaggio sul quale si snoda la manifestazione.

La sicurezza dei partecipanti é stata garantita dalla presenza dei Volontari della protezione Civile di Pigna e Castelvittorio e dall’Associazione Nazionale Carabinieri dislocati su tutto il tracciato.

Quest’anno è stato deciso di effettuare una variazione sullo storico tracciato per poter utilizzare il nuovo percorso tirato a lucido grazie alla collaborazione con Atipico Outdoor Escape di Molini di Triora e il Rifugio Allavena di Colle Melosa.

Proprio presso il rifugio i concorrenti hanno avuto l’opportunità di rifocillarsi con il punto ristoro, per poi procedere nel tratto in discesa nel bosco in direzione Diga di Tenarna – Brighetta – Buggio ed infine Pigna.

Desideriamo ringraziare il Parco Alpi Liguri, l’US Pignese, la Pasticceria Desire de Roy, il comune di Pigna e tutti i collaboratori e simpatizzanti che hanno contribuito al successo di questa manifestazione, rinnovando l’appuntamento all’anno prossimo. Come sempre Torarando é dedicata al nostro amico Andrea Pastor, che pedala sempre al nostro fianco. ‘Ciao Andre’.”.