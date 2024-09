Europei Under 23: Ramella d’argento, quarti Virgilio e Ghinelli

Alice Ramella conferma il suo grande valore e, dopo l’argento iridato, si ripete anche agli Europei di Smirne. In Turchia, il bis nella specialità del doppio Pesi Leggeri insieme a Elena Sali (SC Bissolati). Un anno davvero da incorniciare per la vogatrice della Canottieri Santo Stefano al Mare, oggi le azzurre hanno chiuso proprio alle spalle della Grecia, oro ai mondiali in Canada e forti del bronzo olimpico della specialità a Parigi Dimitra Kontou. Completa il podio la Polonia, che conquista il bronzo. In Turchia presente anche il papà e coach Andrea Ramella.



Il Rowing Club Genovese di coach Giulio Basso era presente con due atleti. Gemma Ghinelli ha chiuso quarta nel 4 di coppia insieme a Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), Angelica Erpini (CC Aniene) e Greta Prodi (SC Varese) a ridosso di un podio occupato da Romania, Polonia e Lituania. Quarto anche anche Ermanno Virgilio a bordo del 4 con insieme a Emanuele Distaso (SC Garda Salò), Pietro Biasibetti (SC Padova) ed Ernesto Rabatti (SC Limite), timonati da Alice Ramella. Esperienze importanti per la crescita anche di questi due atleti.