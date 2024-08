Asd Badalucco 2009, anche per quest'anno la concessione del campo e della palestra è a titolo gratuito

Il Badalucco 2009 si prepara ad una nuova e avvincente stagione calcistica. Come già avvenuto in passato, anche per questo anno il Comune di Badalucco ha confermato la concessione a titolo gratuito del campo sportivo e della palestra, oltre agli spogliatoi, di località Premartin.

Strutture che verranno utilizzate dal Badalucco 2009 nei giorni di martedì (ore 16.30-19.00), giovedì (ore 16.30-19.00) e sabato (ore 10.00-12,30 e dalle 14,00-17,00). Giorni e orari che saranno da confermare in vista del calendario scolastico e della comunicazione dell’utilizzo dell’impianto da parte dell’Istituto Comprensivo.