Bordighera, commissione comunale sulla sanità, Trucchi soddisfatto: "Adesso focus sul ps"

"Dopo anni di impegno sul tema della privatizzazione dell'Ospedale di Bordighera sono riuscito ad ottenere, durante il recente consiglio comunale di fine Luglio,la approvazione di una mia mozione che chiedeva la attivazione di una commissione comunale sulla sanità che potesse approfondire i problemi attualmente esistenti". Così in una nota il consigliere comunale di Bordighera di minoranza, Giuseppe Trucchi.

"Come giustamente detto dal Sindaco, continua, sarà una commissione che non avrà poteri decisionali ma sarà certamente dotata di poteri consultivi e valutativi e allargata alla collaborazione con ASL1 e ICLAS GVM. Come spiegato innumerevoli volte io sono convinto che il tipo di privatizzazione attuata al S.Charles e il conseguente contratto siano gravati da alcuni punti interrogativi a iniziare dalla sostenibilità economica finanziaria del progetto. D'altra parte non è un segreto per nessuno che anche ai livelli direzionali della nostra ASL1 ci siano state negli anni passati perplessità tali da portare un Direttore generale alle dimissioni".

"Oggi però ci troviamo di fronte ad una realtà che da mesi ha iniziato a funzionare, prosegue Trucchi, ed in alcuni settori offre un servizio molto importante. Il mio scopo è valutare in modo congiunto e propositivo le criticità esistenti in modo da avviare procedure di miglioramento. Per esempio è tutta da valutare la integrazione dell'ospedale di Bordighera nella rete e nelle procedure della Azienda Sanitaria a partire dai trasferimenti tra sedi e dal sistema informatico".

"Altro tema importante è quello del Pronto Soccorso, chiosa Trucchi, per anni enfatizzato e promesso ad ogni scadenza elettorale,ma tuttora limitato alla realtà di un Punto di Primo Intervento. Non vado oltre ma mi impegno ad approfondire in modo costruttivo per il bene dei cittadini del comprensorio intemelio".