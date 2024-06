Divieti di balneazione in zona Foce e centro: Andiamo! “Fondamentale un piano per il rifacimento delle fognature”

“Come ogni anno, all’inizio della stagione balneare, vengono emessi divieti di balneazione, come accaduto proprio oggi. Una situazione che si protrae da anni, alla quale non è stato posto rimedio”.

Interviene in questo modo il direttivo del movimento civico di centrodestra ‘Andiamo!’ sui divieti di balneazione emessi oggi. “Un disagio per i cittadini – prosegue - un pessimo biglietto da visita per i turisti, un grave danno per gli operatori balneari. Ci chiediamo perché l’amministrazione comunale non sia intervenuta negli ultimi cinque anni, i rimedi adottati sono sempre stati parziali e transitori”.

“Andiamo!, insieme a Gianni Rolando, propone di iniziare un progetto di rifacimento degli impianti fognari cittadini, partendo dalle tubazioni più ammalorate”.