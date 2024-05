Elezioni amministrative: intervento del candidato consigliere di FdI Davide Verrando su 'Ambiente e sostenibilità per una Sanremo migliore'

"Sono impegnato in questa entusiasmante campagna elettorale anche per dare il mio contributo al miglioramento della vivibilità cittadina di Sanremo.

Ambiente e sostenibilità a mio avviso devono procedere di pari passo con lo sviluppo urbanistico ed economico. In questa ottica si deve assolutamente investire in un nuovo piano viario e in parcheggi, con tariffe riservate ai residenti, ma anche in una maggiore cura del verde e dell’arredo urbano e in servizi efficienti a favore della collettività. Ad esempio per i bambini, visto che ho un figlio di 11 mesi, in parchi giochi che siano all’altezza, in asili nido che oggi sono insufficienti e con un regolamento assurdo, in parcheggi rosa dedicati alle neo-mamme.

Davide Verrando"

