Calcio. Serie D, terminata la regular season. La Sanremese chiude la stagione al decimo posto

La Sanremese conclude l'ottavo campionato consecutivo in Serie D al decimo posto del girone A, a 52 punti, dopo aver ottenuto la salvezza matematica al terzultimo turno e dopo aver espugnato nell'ultima giornata il campo del retrocesso Pont Donnaz: finisce 3-1 per la squadra di Gori, con la rete di Vassallo e la doppietta di Spatari per gli ospiti. Doriatiotto ha messo a segno il gol della bandiera. Nel mezzo anche un errore dal dischetto di Gagliardi.

Un girone fa, proprio all'ultima di andata nel turno pre natalizio contro i valdostani, la squadra biancazzurra cominciò la sua lunga rincorsa in piena zona playout, dopo due mesi e mezzo difficilissimi senza vittorie che avevano fatto precipitare il team matuziano nel pieno della zona calda.