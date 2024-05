Camporosso: sabato prossimo evento e presentazione del nuovo libro di Marco Damele

Marco Damele, scrittore e botanico di Camporosso, organizza un evento speciale in concomitanza con la pubblicazione del suo nuovo libro ‘Liguria Selvatica’ pubblicato dalla Antea Edizioni di Taggia.

Si terrà sabato prossimo alle 17, all'infopoint della Cipolla Egiziana alle Braie a Camporosso Mare, dove guiderà i partecipanti attraverso un percorso di riconoscimento, osservazione e divulgazione delle erbe selvatiche urbane più comuni e significative che non solo crescono rigogliose in questa località ma hanno anche fornito ispirazione per le pagine del suo libro.

L’evento rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti coloro che sono interessati a scoprire la flora urbana attraverso gli occhi di un esperto e di apprezzare le storie e i segreti che ogni pianta ha da raccontare.