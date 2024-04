Bordighera, commissione consigliare dedicata alla sanità, Trucchi: "Respinta mia proposta"

“Durante il consiglio comunale del 28 marzo la mia proposta di individuare una commissione consigliare dedicata alla sanità che potesse interfacciarsi con ASL e ICLAS GVM per collaborare alla corretta transizione dalla gestione pubblica a quella privata del nostro pubblico Ospedale S.Charles è stata purtroppo respinta”. Ad dirlo è Giuseppe Trucchi del gruppo consigliare ‘Insieme’ di Bordighera che continua: “Inutili sono stati i miei tentativi di illustrare le tante problematiche esistenti dal reclutamento del personale, alla organizzazione gerarchica dei reparti, all'inserimento nella rete globale degli altri servizi sanitari pubblici. Neanche a farlo apposta il giorno dopo il Consiglio ICLAS GVM ha annunciato un rinvio dell'apertura del pronto soccorso con motivazioni legate all’accreditamento e alla sistemazione in rete dei servizi informatici. Quello che è più grave é che ASL1 ha immediatamente risposto negando la esistenza di questi problemi. Siccome da anni si verificano incomprensioni di questo tipo, ribadiamo la richiesta che il Comune di Bordighera possa essere parte attiva nel periodo di transizione essendo proprietario dell’Ospedale che aveva dato in gestione d’uso alla ASL1.

Anche segnalazioni di questi ultimi giorni relative alla palestra di riabilitazione per esterni e ai servizi di radiologia meritano chiarimenti. La palestra di riabilitazione che da molti anni rappresenta un ottimo servizio territoriale attualmente pare non poter più ricevere e trattare pazienti esterni inviati dai fisiatri del territorio e sembra che i pazienti debbano recarsi sino a Bussana. Per quello che riguarda i servizi di radiologia sarebbe interessante avere ragguagli circa la dotazione di personale.

Noi pensiamo che la tutela dell’Ospedale debba essere preoccupazione preminente rispetto a qualsiasi valutazione partitica e chiediamo una informazione precisa circa il funzionamento dei vari servizi”.