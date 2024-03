Elezioni Amministrative Sanremo: al via ‘Parla con Gianni’, Rolando incontra la cittadinanza al point

Domenica prossima, dalle 11 alle 12.30 al Point in corso Orazio Raimondo 33, il candidato sindaco del centrodestra unito Gianni Rolando dialogherà a tu per tu coi cittadini e le cittadine.

“Sono davvero felice di annunciarvi un’iniziativa a cui tengo moltissimo – dice Rolando – ‘Parla con Gianni’, una serie di appuntamenti per incontrarci personalmente, in un colloquio a due. Sarà un’occasione per condividere con me gli argomenti che vi stanno più a cuore, conversare su temi importanti per la città e per voi, e farmi tutte le domande che vi frullano per la testa”.