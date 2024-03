Sicurezza a Ventimiglia: 15 militari in più e un nuovo P.A.D. per assistere i migranti

La sicurezza in città a Ventimiglia è stata al centro del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza riunitosi oggi in Prefettura a Imperia. Alla riunione ha preso parte anche il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro, oltre al comandante della Polizia Locale, Sandro Villano e ai rappresentanti della Polizia di Frontiera.



“Si è preso atto che, in esito alla recente pronuncia del Consiglio di Stato Francese, è pressoché assente il fenomeno dei respingimenti e attualmente si registra un esiguo numero di riammissioni di cittadini extracomunitari - dicono dalla Prefettura a margine dell'incontro - ciò avviene in un quadro di stretta collaborazione tra la Polizia di frontiera italiana e quella francese. Anche nelle zone del centro di Ventimiglia, grazie ai servizi di vigilanza fissa delle forze dell’ordine assicurate nei punti “critici” della città e alla notevole diminuzione di migranti, la situazione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, non presenta gli aspetti di significativa criticità che si erano registrati nei mesi scorsi”.

Durante la riunione è stato anche approvato l'impiego di 15 militari in più assegnati dal Ministero dell'Interno per le zone maggiormente sensibili della città (Gianchette, giardini pubblici, stazione e centro).

Prefetto e sindaco, infine, hanno annunciato la procedura per l'attivazione del secondo punto di accoglienza diffusa per l'assistenza dei migranti in transito.



“Tale risultato è stato reso possibile grazie all’attuazione degli impegni assunti dal Ministero dell’Interno per Ventimiglia che hanno consentito l’effettuazione di importanti strategie di sicurezza a tutela dei cittadini - aggiungono dalla Prefettura - peraltro, come riferito dal sindaco Di Muro, l’attenzione da parte del Ministero dell’Interno è stata riservata alla città prevedendo l’inserimento della stessa nell’ambito di programmi nazionali di sicurezza. Ciò consentirà l’implementazione di ulteriori unità della polizia municipale ventimigliese e il rafforzamento della rete di videosorveglianza cittadina”.