Elezioni Amministrative a Sanremo: la mascotte 'Hulkino' e un point innovativo per la lista 'Andiamo!'

Con la mascotte ‘Ulkino’, un point elettorale innovativo, un motocarro nelle frazioni ed una campagna elettorale basata sul sorriso, propositiva e senza critiche verso gli altri, la lista elettorale ‘Andiamo!’ che sostiene Gianni Rolando, si propone in un modo diverso per le elezioni Amministrative di giugno.

‘Ulkino’, che fungerà da mascotte è un modo nuovo di fare le proposte per la lista, insieme ad un point elettorale (in via Roma 117) che non sarà il solito luogo a cui i diversi candidati ci hanno abituato. Proporrà, infatti, ogni giorno un tema diverso (amici a 4 zampe, lezioni sui social e come utilizzarli senza pericoli, il verde e molto altro) e vedrà al suo interno anche una consolle per videogiochi.

All’interno ci saranno sempre un paio di esponenti della lista e, ovviamente, si potranno avere informazioni di vario genere sul lavoro che sta svolgendo ‘Andiamo!’. Ogni giorno sarà proposta una diretta social con la rassegna stampa e le notizie della giornata.

Ma non basta perché è stato allestito anche un motocarro Ape, ovviamente con la livrea della lista, per proporre una campagna elettorale di ‘ascolto’, proponendo il ‘motore del cambiamento’. Sull’ape saliranno candidati e volontari per andare nelle frazioni con un banchetto mobile. Prevista anche la distribuzione di gadget particolari.