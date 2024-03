Pari Opportunità, si chiude a Genova la terza edizione di ‘Un Caffè per le Donne’

“Momenti preziosi di ascolto e dialogo a Genova per l’ultima tappa di ‘Un caffè per le donne’, così come già successo a Sanremo, Alassio, Recco e Sarzana. Dal gender pay gap alla violenza assistita, dal sostegno ai centri antiviolenza alla sensibilizzazione nelle scuole: sono solo alcuni dei temi toccati dalle tante persone che sono intervenute in piazza con idee e riflessioni che ci stimoleranno a lavorare ancora di più e meglio per il raggiungimento di una reale parità di genere. Grazie alle interlocuzioni con il Governo abbiamo recentemente ottenuto 390mila euro in più rispetto all’anno precedente per il contrasto alla violenza di genere. Abbiamo stanziato 8 milioni di euro per la misura “nidi gratis” che aiuta le famiglie liguri e migliora la partecipazione, in particolare femminile, al mercato del lavoro. A novembre c’è stato il primo convegno pubblico di Regione Liguria dedicato al tema della violenza economica. Questo è il nostro impegno concreto sul territorio che però non si ferma e anzi crescerà anche grazie ai consigli e gli spunti che abbiamo ricevuto in giornate come quella di oggi. Ringrazio le istituzioni, le forze dell’ordine e tutti i cittadini che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, in particolar modo coloro che hanno fatto sentire la propria voce e dato un importante contributo a questa giornata”.



Così l’assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro al termine dell’ultima tappa, a Genova, di “Un caffè per le donne”, l’iniziativa promossa dall’assessorato nelle piazze liguri durante la settimana in cui ricorre la Giornata Internazionale per i diritti delle donne.