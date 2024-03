Dalla maggioranza a Fratelli d'Italia: il Consigliere Ethel Moreno approda nel gruppo con Luca Lombardi

E’ stato formalizzato ieri in Comune, il passaggio del consigliere Ethel Moreno che, dopo aver ufficializzato la sua uscita da ‘Sanremo al Centro’ e dalla maggioranza a causa delle divergenze su scelte amministrative e sul modo con cui sono state adottate, ha deciso di entrare nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che ha apprezzato il suo lavoro svolto in questi anni caratterizzato da azioni concrete, progetti realizzati e proposte per il futuro della città.

“Durante il suo mandato – evidenzia FdI - in collaborazione con le associazioni interessate, ha ideato e realizzato iniziative a favore dei bambini, delle fasce deboli, dello sport e degli animali. Tra queste iniziative ‘Sport nei parchi cittadini’ e ‘Sanremo in sport’, che hanno offerto un calendario estivo di attività sportive gratuite a tutti i sanremesi culminante con la festa dello sport a Villa Ormond. Ha anche promosso visite guidate dei bambini alla scoperta della città, la creazione di un regolamento a tutela degli animali e l'estensione dei contributi per i centri estivi disponibili ad accogliere bambini disabili. Inoltre, ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale varie esigenze rappresentate da associazioni e comitati di quartiere in tema di Mercato Annonario e di Regolamento Antenne”.

“L'intento – ha spiegato Ethel Moreno - è quello di continuare e potenziare questo impegno con ulteriori iniziative, all'interno di un nuovo progetto politico amministrativo, caratterizzato dalla discontinuità rispetto all'attuale amministrazione. L’obiettivo è quello di dare attenzione alle vere esigenze dei cittadini e delle associazioni che richiedono una Sanremo diversa da quella attuale, impegnandosi ad ascoltare e risolvere i problemi che i cittadini lamentano da anni”.

“Tra le esigenze concrete – ha sottolineato il consigliere - vi sono il decoro urbano, la pulizia delle strade e dei marciapiedi, l'introduzione di isole ecologiche e una revisione della raccolta dei rifiuti, il rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi anche nelle zone periferiche, la manutenzione delle palestre e degli impianti sportivi, la riqualificazione dei parchi giochi, delle aree cani e dei servizi per la tutela degli animali, l'aumento del verde urbano, la promozione di progetti culturali e sportivi con un'attenzione particolare alle famiglie con bambini disabili e alle strutture sia per disabili che per donne vittime di violenza domestica, nonché sfide nel settore sanitario, come l'attivazione di un presidio di pronto soccorso pediatrico. Obiettivi concreti e importanti che possono essere raggiunti solo attraverso una coalizione forte e omogenea”.

La formalizzazione del passaggio è stata annunciata dal capogruppo di FdI, Luca Lombardi: “Diamo il benvenuto all’Avv. Ethel Moreno – ha detto - persona competente e di spessore morale. Il suo senso di responsabilità, la sua esperienza e la sua visione di gestione della cosa pubblica, da oggi, rappresentano un valore aggiunto per Fratelli d’Italia. Il consigliere Moreno diventerà vice-capogruppo in Consiglio Comunale e si occuperà della quarta Commissione”.

Lombardi conclude con una stoccata “Se una figura importante come l’Avv. Ethel Moreno oggi si ritrova nei valori e nella visione politica di Fratelli d’Italia, significa che il partito è maturato e attrae anche sensibilità più moderate e vicine alla società civile rispetto al passato”.

Al benvenuto del Capogruppo di FdI si aggiunge quello del senatore Gianni Berrino che dichiara: “Accolgo con piacere l’ingresso in FdI dell’avv. Ethel Moreno. La scelta di entrare nella nostra comunità politica, conferma la serietà e l’attrattività che il nostro partito ha anche a livello locale, e l’importanza che localmente FdI ha nel perseguire gli interessi e le aspettative dei cittadini. Benvenuta Ethel”.