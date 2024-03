Sanremo: nuovo format musicale da sabato 16 marzo con la direzione artistica di Alex Penna

Dopo i successi invernali del ‘Cantainverno’ e del ‘Liguria master contest’, che hanno suscitato molto interesse nell’ambiente dei concorsi canori, Alex Penna presenterà sabato 16 marzo, al Decò summer village di Sanremo, il nuovo format canoro.

Il ‘Live show’ che ha come obiettivo quello di animare il pubblico con repertori musicali di vario genere, utilizzando il karaoke supporter e far esibire i cantanti dilettanti, semi professionisti o professionisti che presenzieranno agli eventi in programma e si cimenteranno con le loro esibizioni, allietando e coinvolgendo il pubblico presente.

Nella serata di sabato si esibiranno anche gli allievi di ‘Alma percorso vocale’ con i loro cavalli di battaglia. Ospite della serata sarà Salvatore Goffredo, cantante e pittore che esporrà i suoi quadri della collezione dedicata ai cantanti famosi e in vita. Si esibirà nel suo repertorio reggae, dedicato a Bob Marley in concomitanza cob l’uscita del film che parla della sua vita.

Photo makers ufficiali dell evento saranno Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti che immortaleranno i momenti più salienti della serata anche con short video delle esibizioni.

Le serate andranno in onda in diretta streaming su Alma Star TV con la regia di Gian Carlo Platino.