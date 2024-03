"L'altra metà del cielo", a Vallecrosia va in scena un recital di teatro e musica dedicato alle donne (Foto e video)

Un recital di teatro e musica dedicato alle donne dal titolo "L'altra metà del cielo" andrà in scena nella sala polivalente, sul solettone sud, a Vallecrosia sabato prossimo, il 9 marzo, alle 21.15.

Lo spettacolo ideato da Lilia De Apollonia, che ne cura anche la regia, in occasione della Festa della donna mette al centro il gentil sesso passando per Shakespeare, Benni, Dumas e Trilussa. "Lo spettacolo è su un argomento a cui sono affezionata: le donne" - racconta Lilia De Apollonia - "Si tratta di un recital teatrale con musica, secondo il mio stile. Ci saranno vari autori come Benni, Shakespeare e Dumas. Alterno brani teatrali alla musica".

Sul palco saliranno gli interpreti del Circolo Reading e Drama Ventimiglia. L'ingresso dell'evento, che ha il patrocinio del Comune, è libero.