Elezioni Sanremo: 'Anima' interviene sulla questione presentazione di 'Imprese per Sanremo'

“Siamo stupiti dal contenuto del comunicato del candidato Rolando in risposta alla richiesta di presa di distanze da ‘Imprese per Sanremo’ avanzata questa mattina a nome di tutti i gruppi della coalizione civica che sostengono il candidato Sindaco Alessandro Mager”. Ad intervenire è il movimento politico 'Anima' di Sanremo.

“Non solo non ha risposto alla domanda, ma dopo aver dribblato il giornalista in conferenza stampa (‘non abbiamo controllato il passato, l’importante è che ci sia sintonia sul programma’), non si è neanche reso conto della gravità della questione che - umilmente - ci siamo permessi di evidenziare: il problema è di carattere istituzionale, l'intervento di Mager è a difesa delle Istituzioni, la Presidente del Consiglio e il Segretario di un Partito e Ministro, il Governatore della Liguria, sono Istituzioni con la I maiuscola, e non è tollerabile che un Candidato Sindaco faccia entrare nella propria coalizione elettorale personaggi che nel recente passato hanno apertamente dimostrato di non rispettare le Istituzioni, insultandole.

Prendiamo atto che per Rolando il problema non esiste”.