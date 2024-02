Ventimiglia, l’ultraventennale Carnevale dedicato ai bambini anima i giardini 'Tommaso Reggio' (Foto e video)

Grande festa a Ventimiglia con l’ultraventennale Carnevale dedicato ai bambini andato in scena, oggi pomeriggio, nei giardini pubblici 'Tommaso Reggio'.

Animazioni di ogni genere, giochi, tamburi, giostre, tappeti elastici, minigolf, stand, dolci, prodotti locali e cioccolata calda hanno attirato e divertito grandi e piccini nel polmone verde della città di confine. Per l'occasione erano presenti anche le associazioni di volontariato del territorio.

Una domenica all’insegna dell’allegria e della spensieratezza che ha riunito le famiglie e la comunità prima dell'arrivo della pioggia. L'evento aveva il patrocinio del comune di Ventimiglia. "Grande clima di festa per i bambini con giostre, minigolf e giochi" - commenta l'assessore Serena Calcopietro - "Un bell'evento grazie anche alla partecipazione dei Sestieri, dell'Ente Agosto Medievale e dei tamburini. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato, alla Protezione civile, alla Croce Verde Intemelia, all'associazione nazionale carabinieri e alla Pro Loco. E' la prova che con poco si può fare davvero tanto per i più piccoli. L'anno prossimo vedremo se riusciremo a implementare ancora di più la nostra partecipazione come ente comunale, non soltanto fornendo il patrocinio a uso gratuito".