Sanremo: aperitivo E.N.P.A. per il finissage della mostra benefica a favore del canile

Sabato 24 febbraio dalle 18.30 presso il bar Oltreoltrelacqua di corso Orazio Raimondo 95 è in programma un aperitivo insieme ai volontari E.N.P.A. per il finissage della mostra fotografica con raccolta fondi per il canile.

“In questi due mesi di esposizione, grazie alla generosità di molte persone sono state raccolte donazioni destinate al benessere dei piccoli amici, anche tramite l'acquisto delle foto esposte, disponibili per la vendita contattando i volontari del canile per chi fosse interessato - dichiarano da E.N.P.A. - la nostra più grande soddisfazione è sapere che qualche amico peloso, immortalato in un nostro scatto è stato adottato”.