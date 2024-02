Triora rivive la storia del territorio con "La Regione delle Toselle”

Sabato 24 febbraio a Triora tutto pronto per la “La regione delle Toselle” e le antiche tradizioni con una giornata dedicata al grano che per secoli è stato pilastro della ricchezza e del sostentamento delle vallate e in particolare dell’Argentina per generazioni. In collaborazione con Slow Food® Riviera dei Fiori - Alpi Marittime, l’evento unisce la comunità intorno alle tradizioni agricole e culinarie locali, riportando alla memoria l'importanza del grano e delle farine tradizionali nel tessuto culturale e sociale del territorio.

La giornata inizierà alle 10 al Centro Culturale Polivalente, situato vicino alla Casa Comunale. Dopo i saluti iniziali del sindaco Massimo Di Fazio, si darà il via alle dimostrazioni culinarie guidate da Patty, la Cuoca Contadina dell'azienda Verdure Naturali, Ilaria del ristorante Desgenà, e Ornella del ristorante Ritrovo degli Amici. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire la preparazione e degustazione dei Sugeli (tipico primo piatto) a base di una miscela di farine tradizionali.

Nel pomeriggio, alle 15, presso il Museo Civico Palazzo Stella, si terrà un incontro e dibattito sui grani storici del territorio ligure. Interverranno Daniela Di Forti, Presidente di Slow Food Riviera dei Fiori - Alpi Marittime, e Marco Loconte, contadino e ricercatore che spiegherà il progetto Slow Grains, della ricerca e coltivazione dei grani storici, e dell'importanza della cucina nell'identità nazionale.

Alle 16 via libera a una tavola rotonda alla quale possono partecipare istituzioni e cittadini, per condividere testimonianze e ricordi storico-culturali legati alle tradizioni culinarie e agricole della regione.

Saranno presenti Maria Grazia Asplanato del Panificio "Pane di Triora", Emidia Lantrua della Cucina Bianca Mendatica, e Celestino Lanteri, esperto delle antiche coltivazioni di grani in alta Valle Arroscia.