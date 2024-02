Maltempo sul Ponente: frana la SP 55 tra Ceriana e Bajardo, intervento della Provincia e strada transitabile (Foto)

Al momento è sicuramente la frana più importante delle ultime ore, ovvero da quando ha cominciato a piovere. Stiamo parlando del crollo di parte della strada Provinciale 55 che da Ceriana porta a Bajardo, proprio a ridosso del piccolo centro della Valle Armea.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, quando una porzione della carreggiata è sprofondata, spaccando l’asfalto. Sul posto è intervenuta una ditta che ha sistemato una serie di protezioni ed è stato instaurato il senso unico alternato regolato da semaforo. Ora sarà la provincia ad intervenire, ovviamente da lunedì con lavori di palificazione di somma urgenza. E’ stato anche provato il passaggio dell’autobus che è transitato regolarmente.

Per Ceriana, però, non solo il problema della strada crollata ma anche l’automatica evacuazione di una decina di famiglie che vivono in zona Mainardi. Da ben 24 anni, infatti, quando si superano i 150 mm di pioggia (alle 15 siamo arrivati a 159) le famiglie che vivono nel luogo dove nel 2000 si registrarono anche alcuni morti, in occasione dell’alluvione.

Il Sindaco, Maurizio Caviglia, ha emanato l’ordinanza di sgombero e le famiglie hanno dovuto trovare ospitalità da amici e parenti. Non è escluso che, già domani al ritorno delle buone condizioni meteo, possano rientrare nelle proprie abitazioni.

Sempre in tema di frane Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Municipale, hanno operato a Sanremo per tre smottamenti di terreno avvenuti in strada Solaro Rapalin e nelle frazioni di Verezzo e Borello. In attesa che il maltempo si plachi le zone sono state messe in sicurezza e il transito è al momento garantito.