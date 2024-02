"Lasciatemi cantare...": accese ufficialmente da Amadeus le luminarie con 'L'Italiano' di Toto Cutugno (Foto e Video)

Amadeus, il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore al Turismo Giuseppe Farladi, insieme a buona parte di Amministrazione e dei Consiglieri comunali, hanno acceso all’ingresso di via Matteotti le luminarie dedicate a Toto Cutugno e alla canzone ‘L’Italiano’, una vera icona della musica tricolore nel mondo.

L’iniziativa, curata da vicino dal Consigliere Mario Robaldo e realizzata in collaborazione con Carosello Records, omaggia il cantautore da oltre 100 milioni di copie, uno degli esponenti della musica italiana più noti nel mondo, che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana all’estero.

Toto Cutugno ha partecipato per ben 15 volte al Festival di Sanremo, aggiudicandosi la vittoria nel 1980 con il brano “Solo noi”. Nel 1990 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, vincendo con il brano “Insieme 1992”. Cutugno è stato un vero uomo di spettacolo, capace di passare con estrema disinvoltura dal cantautorato alla conduzione televisiva.

Tanti hanno partecipato, cellulare alla mano, alla cerimonia di accensione, a dimostrazione dell’enorme interesse che c’è attorno alla manifestazione quando mancano 5 giorni al via.

Alla fine della cerimonia il Sindaco Biancheri ha elogiato Amadeus, considerandolo l’artefice di quanto si vive in città: “Io ho passato tanti anni a Sanremo anche da ragazzo ed è sempre stata una grande festa. Per me era importante far vivere la città”. Sei pronto? “Assolutamente si, anzi comincerei adesso ma dobbiamo pazientare perché da qui a martedì ci saranno tante cose belle”. Dopo John Travolta qualche altra novità? “Dico sempre che le porte di Sanremo sono aperte e, se qualcun altro avrà piacere di venire ne sarò felice”. Per il 2025? “Pensiamo a quest’anno”.

Queste le parole del Sindaco per il Direttore Artistico: “Voglio veramente fare un ringraziamento ad Amadeus perché, quanto vediamo adesso ed abbiamo visto in questi anni è grazie a te. Hai fatto un lavoro straordinario e questo è solo l’inizio”. L’Assessore Giuseppe Faraldi: “E’ una luminaria che ricorda un grande artista che è rimasto nel cuore di Sanremo e degli italiani. Lo abbiamo omaggiato dedicandogli la via verso l’Ariston”.

Ecco l’incipit delle scritte appese da via Matteotti fino al Centrale:

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Sono un italiano

(Foto di Erika Bonazinga)