Ventimiglia: vendevano hashish e cocaina comprata in Francia, quattro arresti della Polizia

Gli agenti della Squadra Mobile di Imperia, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Ventimiglia, hanno arrestato quattro persone nell’ambito di una articolata indagine volta al contrasto dello spaccio di droga nella città di confine.

I quattro arrestati vicono tra Ventimiglia, Bordighera e Sanremo mentre l’indagine era partita nella primavera del 2022 a seguito dell’arresto di un tossicodipendente trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish e in occasione dell’arresto di un uomo (T.L.), trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 JP Shuer & Sohne Suhl, con matricola abrasa e di frammenti di hashish.

Gli arrestati soggetti coinvolti movimentavano all’ingrosso grandi quantitativi di hashish e cocaina, acquistata anche dalla vicina Francia, per poi rivenderla ad un numero imprecisato di clienti di fiducia (almeno una decina) che a loro volta la distribuivano sulle piazze di Ventimiglia e Sanremo.

Due di loro, T.L. di 30 anni e B.F di 73, sono stati portati in carcere. Per un terzo indagato, L.J. sanremese di 27 anni, già in carcere per altra causa, l’ordinanza è stata notificata. Ad una quarta persona, C.C. di 37 anni, moglie di uno degli arrestati e madre di due bambini in tenera età, è stata notificata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di firma e di pernottamento notturno presso la propria abitazione.