“Da turista, mi sento di dover manifestare una situazione che permane: con tanto impegno per far risaltare la città durante il festival, è possibile che le forze dell’ordine permettano ancora queste incresciose condizioni? E nel salotto buono, della città, e la domenica mattina alle 11 del 28 gennaio, a due settimane dal festival? Una città come Sanremo, può permettere questo, durante l’evento clou che ospita?

Spero in un intervento da parte del Comune, perlomeno per il festival.

Un lettore”.