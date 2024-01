È uscito ‘Klaustrofobia’, il nuovo singolo dell'artista sanremese Federica Chichi, in arte Kiki

‘Klaustrofobia’ è il nuovo singolo di Kiki, fuori il 26 gennaio per Joseba Publishing e distribuito da Believe Music. Il brano è stato scritto dalla stessa artista insieme a Luca Napolitano, di Amici 8, sotto la direzione artistica di Gianni Testa. Il 3 febbraio è in uscita su YouTube il videoclip per la regia di Marko Carbone.

“Klaustrofobia racconta l’angoscia di sentirsi intrappolati in situazioni apparentemente senza via d’uscita, e della paura che si prova quando ci si spogliamo delle maschere che indossiamo, scegliendo di mostrarci agli altri con le nostre vulnerabilità e le nostre fragilità, ma autentici”.

L’arrangiamento, curato da Luca Napolitano, è un mix electro pop e dance, con un pizzico di atmosfera dark voluto da Kiki per ricreare la suggestione di sentirsi intrappolati, anche se, come ci racconta l’artista, “la via d’uscita c’è sempre, e per me è sempre stata la mia musica”.

BIO

Federica Chichi, in arte Kiki, è una giovane artista emergente di Sanremo (19 anni). Con oltre 10 anni di studio nel canto e nella recitazione, scrive monologhi e testi di canzoni. Enfant prodige ha vinto numerosi concorsi canori e talent, si è esibita a Montecarlo per il principe Alberto e ha partecipato alla trasmissione televisiva Prodigi su Rai Uno. Attualmente frequenta il quinto anno del liceo classico Cassini e ha pubblicato 3 brani inediti, mentre altri 4 sono in fase di pubblicazione.

Nel tempo libero si esibisce live in strada, davanti all’Ariston, sognando di potersi esibire su quel palco.